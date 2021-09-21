Четверо пострадавших при стрельбе в ПГНИУ подключены к аппаратам ИВЛ

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В федеральном Минздраве рассказали, что четверо из семи пациентов, отправленных спецтранспортом в Москву, подключены к аппаратам ИВЛ.

«Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России» - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Накануне Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с врачами лично осмотрел всех пострадавших в трагедии. Пациентов в тяжелом состоянии доставили в Москву.

Напомним, жертвами трагедии в ПГНИУ стали 6 человек. Еще 24-м людям потребовалась медицинская помощь.

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