Самолет МЧС с пострадавшими в пермском университете вылетел в Москву

В самолете МЧС находятся 7 пострадавших во время нападения на вуз Перми. Фото: Минздрав Пермского края.

Самолет МЧС России уже направляется в Москву с раненными на борту, об этом сообщил Минздрав региона. Семь пострадавших при стрельбе в университете Перми продолжат лечение в четырех федеральных медицинских центрах.

12 будут лечиться в больницах Перми, 7 пострадавших в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Спецборт МЧС с пострадавшими вылетел в Москву в сопровождении медиков федеральных центров.