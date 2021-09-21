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Происшествия21 сентября 2021 11:28

Самолет МЧС с пострадавшими в пермском университете вылетел в Москву

Семь раненных будут проходить лечение в разных клиниках столицы
Анна Маркова
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В самолете МЧС находятся 7 пострадавших во время нападения на вуз Перми. Фото: Минздрав Пермского края.

В самолете МЧС находятся 7 пострадавших во время нападения на вуз Перми. Фото: Минздрав Пермского края.

Самолет МЧС России уже направляется в Москву с раненными на борту, об этом сообщил Минздрав региона. Семь пострадавших при стрельбе в университете Перми продолжат лечение в четырех федеральных медицинских центрах.

12 будут лечиться в больницах Перми, 7 пострадавших в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Спецборт МЧС с пострадавшими вылетел в Москву в сопровождении медиков федеральных центров.

Спецборт МЧС России вылетел в Москву с семью пострадавшими. Видео: МЧС России