Во время нападения на университет в Перми в ботаническом саду спаслись 30 школьников

В больнице с огнестрельными ранениями находятся 19 человек. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Во время стрельбы в ПГНИУ на территории ботанического сада находилась группа школьников. В этот день 30 второклассников пришли на экскурсию в ботанический сад Пермского госуниверситета. Закончилась она как раз в полдвенадцатого – когда по территории с дробовиком в руках прошел Бекмансуров.

- По команде взрослых малыши залегли среди деревьев и выключили мобильники, - рассказал Игорь, папа одного из ребят. – После, уже дома, сын показывал, как они ползли по земле.

Кроме учителя сопровождала класс бабушка одного из второклассников – медик Маргарита Энгауз. Она погибла от выстрела нападавшего.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 6 человек, более 20 ранены.

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