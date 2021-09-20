Родители первокурсника, устроившего стрельбу в пермском университете, в шоке от случившегося

Сейчас за жизнь раненого студента, застрелившего шесть человек и ранившего 19, борются врачи. Фото: соцсети.

Журналисты RT связались с отцом Тимура Бекмансурова - первокурсника, которого подозревают в массовом убийстве в пермском университете. Мужчина рассказал, что с матерью своего сына он в разводе, сам живет в Самаре, его экс-супруга с сыном Тимуром уже несколько лет в Перми.

- Я ничего не могу сказать, я даже не знаю, что там правда, - ответил мужчина. – Я должен был приехать в Пермь, но допрос уже будет здесь. Я сам в шоке, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал.

О трагедии, случившейся в пермском университете, мужчина узнал от своей матери, бабушки первокурсника.

- Она позвонила мне и сказала так и так, - объяснил журналистам мужчина. - Я был в шоке, уже потом позвонил своей бывшей жене, она была в полиции на допросах, тоже в шоке. Как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может.

Об увлечениях сына отец сказал, что его 18-летний ребенок увлечен одним компьютером.

- Сколько я с ним не общался, спрашивал, «Почему ты гулять не ходишь», он отвечал: «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером».

Шокирующая трагедия, напомним, произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 24 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба в государственном университете в Перми 20 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Собираем всю имеющуюся к этому часу информацию о стрельбе в государственном университете в Перми 20 сентября 2021 (Подробнее...)

«Хочу оставить в этом мире как можно больше боли»: что известно о Тимуре Бекмансурове, устроившем стрельбу в Пермском государственном университете

Во время нападения студенты выпрыгивали из окон и баррикадировались в аудиториях (Подробнее...)

Все на тему «Стрельба в пермском университете» находится здесь.