В Минздраве уточнили данные о числе погибших и пострадавших при стрельбе пермском университете 20 сентября 2021 года

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Фото: Василий Вахрин
По обновленным данным федерального Минздрава, жертвами трагедии в ПГНИУ стали 6 человек. Ранее сообщалось о 8 погибших.
24 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Из них 19 - с огнестрельными ранениями.
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