В Минздраве уточнили данные о числе погибших и пострадавших при стрельбе пермском университете 20 сентября 2021 года

. Фото: Василий Вахрин

По обновленным данным федерального Минздрава, жертвами трагедии в ПГНИУ стали 6 человек. Ранее сообщалось о 8 погибших.

24 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Из них 19 - с огнестрельными ранениями.

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