Психологи готовы оказать помощь очевидцам трагедии в ПГНИУ

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Центр психолого-педагогической помощи оказывает поддержку очевидцам событий очно. Штаб разместился по адресу: улица Генкеля, 3а, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Также психологи работают по телефону 2 396 776 и онлайн: psycentr.psu@gmail.com.

Помощь оказывает и психологическая служба МЧС. 258 40 02, 258 40 01 (доб.595).Телефоны работают круглосуточно и оказывают поддержку абсолютно всем.

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