В Пермском крае прошел первый снег

Фото: кадр видео: Вконтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие.

Видео, как на еще зеленую листву деревьев и траву падают крупные снежные хлопья, появилось в социальной сети 18 сентября. Его сняли жители Кизеловского района. Они рассказали, что снег шел вперемешку с дождем и быстро таял.

Напомним, что в эти выходные синоптики прогнозировали первый снег в некоторых районах , также возможны заморозки по ночам до – 3 градусов.

Наступит ли в Прикамье бабе лето и каким будет конец сентября, «КП» рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, читайте подробнее здесь.