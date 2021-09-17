Бабье лето 2021 года в Пермском крае будет необычным: синоптики рассказали о резком изменении погоды

Пик похолодания ожидается в предстоящие выходные Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Совсем скоро наступит третья декада сентября и многие пермяки ждут наступления бабьего лета. В начале месяца синоптики предупреждали, что бабье лето в Пермском крае может и вовсе не наступить, наш регион оказался во власти циклона, который принес с собой холода и осадки. Также метеорологи предрекали, что холода в регионе задержатся надолго. Однако сейчас с уверенностью можно сказать, что прогноз оправдался только частично, да, температура ощутимо понизилась и скоро, возможно, нас ждет самый холодный день сентября, но вскоре в Прикамье ворвется теплая воздушная масса.

- Пик похолодания ожидается в предстоящие выходные, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - В Перми в ночь на субботу температура воздуха понизится до +2...+3 градусов, днем будет +6. По краю ожидается 0...+5 в ночные часы и +2...+7 днем. Воскресенье может стать самым холодным днем сентября. В ночь на воскресенье в Перми будет +1...+2 градуса, днем +4...+5. В городах края ночью ожидается 0...+5, днем +2...+7 градусов. В выходные по северу и востоку региона ожидается мокрый, а в ночь на воскресенье могут пройти существенные снегопады и в отдельных районах - Горнозаводске, Губахе - может установиться снежный покров. В Перми в выходные осадки маловероятны, возможно, днем в субботу или утром в воскресенье в городе выпадет немного снега.

В начале следующей недели в регион начнет смещаться антициклон, который принесет с собой тепло, но прогреваться воздух будет постепенно, поэтому неделя начнется с холодов. В понедельник днем будет +6...+8. Во вторник +8...+9. А со среды или четверга температура начнет переваливать за + 10 градусов.

- Предварительно, начиная с 23 сентября нас ждет пять или шесть солнечных дней с температурой порядка + 15 градусов, - говорит Андрей Шихов. - Это, конечно, нельзя в полной мере назвать бабьим летом, тем не менее, это будет существенным потеплением. При этом неделя будет абсолютно сухой на всей территории края. Ни дождей, ни снега в регионе не ожидается, однако возможны туманы.

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