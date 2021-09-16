Премьера фильма «Одна» состоится 8 марта 2022 года

- После почти четырех лет работы над проектом «Одна» мы, наконец, вышли на финишную прямую и стала известна дата официальной премьеры фильма - 8 марта 2022 года, - рассказал «КП» рассказал креативный продюсер фильма «Одна» Антон Белов.

Сюжет картины основан на реальных событиях. В августе 1981 года в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский самолет и бомбардировщик. Погибли все, кроме одной пассажирки. Лариса Савицкая чудом осталась жива, упав с высоты 5200 метров. Получив тяжелые травмы, девушка три дня продолжала бороться за жизнь, не теряя надежды на спасение. Одна в тайге.

Съемки проходили в Губахинском городском округе на берегу Косьвы рядом с висячим мостом в районе поселка Кировский, на территории Кизеловского и Гремячинского округов и в других районах Пермского края.

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