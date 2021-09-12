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Общество12 сентября 2021 7:51

Погода в Пермском крае в воскресенье, 12 сентября

В некоторых территориях региона пройдут дожди
Источник:kp.ru
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 сентября, в Пермском крае будет облачно с прояснениями, в некоторых территориях региона пройдут дожди. Температура воздуха составит +8…+13 градусов Цельсия. Ветер будет менять направления с западного на северо-западный, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Кстати, накануне синоптики рассказали, придет ли в Пермский край бабье лето. Прогноз специалистов читайте в нашем материале.

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