Погода в Пермском крае в воскресенье, 12 сентября

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 сентября, в Пермском крае будет облачно с прояснениями, в некоторых территориях региона пройдут дожди. Температура воздуха составит +8…+13 градусов Цельсия. Ветер будет менять направления с западного на северо-западный, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Кстати, накануне синоптики рассказали, придет ли в Пермский край бабье лето. Прогноз специалистов читайте в нашем материале.

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