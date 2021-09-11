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Общество11 сентября 2021 14:20

В Перми открылся фестиваль уличных театров

Фоторепортаж с «Флюгера»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами.

Зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Мама, смотри, какие тети на ходулях и люди белые, - восхищается пятилетний парнишка, которого родители привели на пермскую эспланаду.

По площади бродят артисты на огромных ходулях.

По площади бродят артисты на огромных ходулях.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

11 сентября здесь открылся фестиваль уличных театров «Флюгер». Программа рассчитана на два дня, мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

Мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

Мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары. Погода пожалела в этот день пермяков, и после недельных промозглых дождей на небе вышло солнце, а температура поднялась до +13. Но народу на фестивале пока не очень много. В основном пермяки приходят семьями с детьми. Всех, кто решил провести на эспланаде выходные, пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок.

Зрителей пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок.

Зрителей пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- У вас есть тест на коронавирус? – спрашивают девушки-волонтеры и не проверяя, пропускают дальше.

Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары.

Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

По площади бродят артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями.

Артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями.

Артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В самом начале фестиваля на площадках показывают детские спектакли, малыши с удовольствием смотрят и активно принимают в них участие. Отвечают на вопросы кукол, смеются.

Малыши с удовольствием отвечают на вопросы кукол, смеются.

Малыши с удовольствием отвечают на вопросы кукол, смеются.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Остальные зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами. О том, какие спектакли будут показаны далее в течение субботы и воскресенья можно ознакомиться здесь.

На площадках показывают детские спектакли.

На площадках показывают детские спектакли.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Погода подарила пермякам хороший денек.

Погода подарила пермякам хороший денек.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Атмосфера на эспланаде праздничная.

Атмосфера на эспланаде праздничная.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Атмосфера на эспланаде праздничная.

Атмосфера на эспланаде праздничная.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пермяки приходят на фестиваль семьями с детьми.

Пермяки приходят на фестиваль семьями с детьми.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

11 сентября в Перми открылся фестиваль уличных театров «Флюгер».

11 сентября в Перми открылся фестиваль уличных театров «Флюгер».

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Хорошее настроение после похода на эспланаду будет обеспечено.

Хорошее настроение после похода на эспланаду будет обеспечено.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

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