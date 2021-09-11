В Перми открылся фестиваль уличных театров

Зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
- Мама, смотри, какие тети на ходулях и люди белые, - восхищается пятилетний парнишка, которого родители привели на пермскую эспланаду.
По площади бродят артисты на огромных ходулях.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
11 сентября здесь открылся фестиваль уличных театров «Флюгер». Программа рассчитана на два дня, мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.
Мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары. Погода пожалела в этот день пермяков, и после недельных промозглых дождей на небе вышло солнце, а температура поднялась до +13. Но народу на фестивале пока не очень много. В основном пермяки приходят семьями с детьми. Всех, кто решил провести на эспланаде выходные, пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок.
Зрителей пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
- У вас есть тест на коронавирус? – спрашивают девушки-волонтеры и не проверяя, пропускают дальше.
Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
По площади бродят артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями.
Артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
В самом начале фестиваля на площадках показывают детские спектакли, малыши с удовольствием смотрят и активно принимают в них участие. Отвечают на вопросы кукол, смеются.
Малыши с удовольствием отвечают на вопросы кукол, смеются.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Остальные зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами. О том, какие спектакли будут показаны далее в течение субботы и воскресенья можно ознакомиться здесь.
На площадках показывают детские спектакли.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Погода подарила пермякам хороший денек.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Атмосфера на эспланаде праздничная.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Атмосфера на эспланаде праздничная.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Пермяки приходят на фестиваль семьями с детьми.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
11 сентября в Перми открылся фестиваль уличных театров «Флюгер».
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Хорошее настроение после похода на эспланаду будет обеспечено.
Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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