В Перми открылся фестиваль уличных театров

Зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Мама, смотри, какие тети на ходулях и люди белые, - восхищается пятилетний парнишка, которого родители привели на пермскую эспланаду.

По площади бродят артисты на огромных ходулях. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

11 сентября здесь открылся фестиваль уличных театров «Флюгер». Программа рассчитана на два дня, мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии.

Мероприятие собрало 15 уличных театров из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Эстонии. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары. Погода пожалела в этот день пермяков, и после недельных промозглых дождей на небе вышло солнце, а температура поднялась до +13. Но народу на фестивале пока не очень много. В основном пермяки приходят семьями с детьми. Всех, кто решил провести на эспланаде выходные, пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок.

Зрителей пропускают через специальные рамки, полиция проверяет содержимое сумок. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- У вас есть тест на коронавирус? – спрашивают девушки-волонтеры и не проверяя, пропускают дальше.

Атмосфера на эспланаде праздничная: флаги, мишура, воздушные змеи, шары. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

По площади бродят артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями.

Артисты на огромных ходулях и здороваются с посетителями. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В самом начале фестиваля на площадках показывают детские спектакли, малыши с удовольствием смотрят и активно принимают в них участие. Отвечают на вопросы кукол, смеются.

Малыши с удовольствием отвечают на вопросы кукол, смеются. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Остальные зрители гуляют и фотографируются с загримированными актерами. О том, какие спектакли будут показаны далее в течение субботы и воскресенья можно ознакомиться здесь.

На площадках показывают детские спектакли. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Погода подарила пермякам хороший денек. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Атмосфера на эспланаде праздничная. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Атмосфера на эспланаде праздничная. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пермяки приходят на фестиваль семьями с детьми. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

11 сентября в Перми открылся фестиваль уличных театров «Флюгер». Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Хорошее настроение после похода на эспланаду будет обеспечено. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

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