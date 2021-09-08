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Звезды8 сентября 2021 11:21

Пермяков приглашают сняться в восьмой части фильма «Елки»

Достаточно лишь прийти на съемочную площадку в зимней одежде
Григорий СЕРЕДКИН
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Фильм выйдет в прокат 16 декабря.

Фильм выйдет в прокат 16 декабря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Перми приглашают сняться в продолжении фильма «Елки». Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Съемки восьмой части «Елок» пройдут 18 сентября на площади перед Законодательным собранием Пермского края по улице Ленина, 51. О времени мероприятия пока не сообщается.

Поучаствовать в съемках может любой житель Перми независимо от возраста, пришедший в зимней одежде. Данная сцена попадет в финальные титры фильма.

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