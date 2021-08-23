Антон Богданов снимет новую часть «Елок»

Антон Богданов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице начались съемки 8-й по счету части кинофраншизы «Елки». Как и предыдущие фильмы, новые «Елки» будут состоять из нескольких новелл. Фильм снимут в Перми, Уфе, Саранске и других городах страны.

Режиссером фильма станет Антон Богданов – режиссер и продюсер, актер предыдущих частей «Елок», также известный зрителям по ролям в проектах «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор» и «Т-34».

«За 8 лет мы создали настоящую традицию – ходить в кино на «Елки» на Новый год. После выхода «Елок последних» зрители завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате «Елок», - комментирует худрук проекта Тимур Бекмамбетов.

Фильм выйдет в прокат 16 декабря 2021 года.