Секреты будущих «Елок»: лыжника и сноубордиста заменят программисты

Продюсером фильма стал Антон Богданов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В разгар знойного августовского дня проезд между корпусами технопарка «Морион» в Перми начал покрываться снегом. Заметало дорогу, газоны, припаркованные автомобили, киоски и светящиеся новогодние гирлянды. Но сыпался снег не с небес, а из толстого шланга, подключенного к компрессору. Более полутонны искусственного снега потребовалось, чтобы превратить летнюю улочку в декорацию для очередных «Елок».

«Какой Новый год без «Елок»!

Седьмая часть популярной новогодней комедии вышла в 2018 году. Называлась она красноречиво – «Елки последние». В ней «любимые герои будут прощаться со зрителями», сообщили в кинокомпании Базелевс накануне выхода фильма на экраны. Но это прощание, как выяснилось, было не навсегда.

- За восемь лет мы создали настоящую традицию - ходить в кино на «Елки» на Новый год. После выхода «Елок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект, - рассказал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. - Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров, которые захотели рассказать новые истории в формате «Елок».

Улицу усеяли искусственным снегом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И на днях в Перми начались съемки одной из новелл восьмой части новогодней комедии. Также действие сюжетных линий фильма будет проходить в Тюмени, Саранске, Уфе, Нижнем Новгороде, Калиниграде, Москве.

«Все сюжеты взяты из жизни»

Каждую новеллу снимает свой режиссер. Пермскую историю создаст Антон Богданов, который также выступает продюсером и режиссером всего фильма. А Тимур Бекмамбетов будет только осуществлять общее художественное руководство проектом.

Пермскую историю создаст Антон Богданов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам хотелось добавить в фильм что-то новое, чтобы не повторяться, но так, чтобы это было весело, тепло, «лампово», - рассказал «Комсомолке» Антон Богданов. – И мы решили, что в этом году все истории будут основаны на реальных событиях, взятых из жизни.

Напомним, в «Елках-2» сюжет одной из новелл опирался на историю начальника вертолетной площадки из Республики Коми Сергея Сотникова, который 12 лет чистил заброшенную взлетную полосу. Благодаря этому он спас совершивший аварийную посадку самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В «Елках-8» жители городов, где пройдут съемки, также смогут узнать своих реальных земляков.

Ходить по "снегу" до съемок строго запрещалось. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятерка стартаперов

Пермь в этот раз будут олицетворять не два придурковатых персонажа – лыжник и сноубордист, а пятерка 20-летних ребят, которые создают свой проект.

- В Перми мы снимаем историю про один веселый старт-ап, который чуть не погорел из-за лени людей. Сюжет основан на реальной пермской истории, - поделился Антон Богданов. – И если в других новеллах будут заняты известные актеры, звезды, то в Перми мы снимаем молодых ребят, начинающих артистов, еще не известных публике. Но «Елки» - это как раз тот проект, который открывает новые имена.

Большая часть съемок прошла в офисах технопарка «Морион» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Герои пермского эпизода буквально живут в своих офисах, не отходя от компьютеров. Поэтому большая часть съемок прошла в офисах технопарка «Морион», один эпизод снимался в квартире жилого дома неподалеку, а в качестве новогоднего антуража и выступила заснеженная улочка.

Сюжетные линии кинематографисты пока держат в тайне. Известно только, что большинство персонажей появятся в «Елках» впервые. Но, конечно, без Урганта и Светлакова фильм обойтись не сможет.

- И общая идея фильма тоже осталась прежней – волшебство и магия Нового года приносит нам счастье, добро, забываются старые обиды, - рассказал Антон Богданов. - И все сюжетные линии по-прежнему будут связаны друг с другом.

Удивительное дело летом окунуться в новогоднюю романтику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В массовке в этот раз надобности не будет. Но сняться в популярном фильме многим жителям Перми все же удастся. В «Елках-3» пермяки, одетые в яркую зимнюю одежду, составляли буквы «Д» и «Л», которые стали частями фраз «С Новым годом!» и «Делай добро», показанными в финале фильма.

Аналогичная промоакция пройдет и в этот раз. На центральных площадях российских городов из людей будут «выкладывать» огромные новогодние игрушки.

Фильм выйдет в прокат 16 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы обязательно пригласим жителей всех городов, которые изъявят желание прийти в одну из ночей на съемки этих «игрушек», - заверил продюсер.

«Елки-8» выйдут на экраны 16 декабря.