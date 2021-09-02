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Происшествия2 сентября 2021 13:14

В Пермском крае окончены поиски 20-летней девушки, пропавшей в селе Частые

Ее поисками занимались полиция и волонтеры
Анна Маркова
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Поиски 20-летней девушки в Пермском крае окончены.

Поиски 20-летней девушки в Пермском крае окончены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае окончены поиски 20-летней девушки, об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Она найдена, жива, написали волонтеры, можно снять репосты.

Напомним, 20-летняя Яна Бахарева ушла из дома ночью 30 августа и не вернулась. Спустя двое суток девушка нашлась, другие подробности не сообщаются.

Напомним, в Александровске больше двух месяцев идут поиски 34-летней Надежды Виноградовой. Женщина ушла из дома по улице Островского, 2 утром 18 июня и не вернулась. Дома Надежду ждут муж и две дочки.