В Пермском крае пропала 20-летняя девушка

Яна пропала 30 августа.

В селе Частые пропала 20-летняя Яна Бахарева. Она ушла из дома ночью 30 августа и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Приметы Яны: рост 167 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы темные. Девушка была одета в короткую красную куртку, футболку, черные лосины и черные кроссовки. С собой был рюкзак темно-зеленого цвета.

Если у вас есть информация о том, где находится девушка, или вы видели ее, сообщите по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.