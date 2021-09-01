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Происшествия1 сентября 2021 20:05

В Пермском крае пропала 20-летняя девушка

Последний раз ее видели 30 августа
Анна Маркова
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Яна пропала 30 августа.

Яна пропала 30 августа.

В селе Частые пропала 20-летняя Яна Бахарева. Она ушла из дома ночью 30 августа и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Приметы Яны: рост 167 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы темные. Девушка была одета в короткую красную куртку, футболку, черные лосины и черные кроссовки. С собой был рюкзак темно-зеленого цвета.

Если у вас есть информация о том, где находится девушка, или вы видели ее, сообщите по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.