«Дочки очень скучают и плачут». В Пермском крае третий месяц ищут 34-летнюю Надежду Виноградову

Надежда Виноградова пропала в июне 2021 года. Фото: семейный архив.

В Александровске больше двух месяцев идут поиски 34-летней Надежды Виноградовой. Женщина ушла из дома по улице Островского, 2 утром 18 июня и не вернулась. Дома Надежду ждут муж и две дочки.

- Накануне ее исчезновения она поссорилась с мужем, - рассказывает Александра, сестра Надежды. – Утром дома был Константин (супруг) и дочка. Надя оделась и вышла, как будто прогуляться. Никаких вещей не взяла, только телефон.

По словам родных, Надежда работала в супермаркете одной из крупных торговых сетей в Александровске. Сначала она была кассиром, но совсем недавно ее повысили и назначили заместителем директора магазина.

- Серьезных поводов пропадать у нее не было, Надежда очень ответственная, она не пьющая, не гулящая, семейная, - говорит о ней сестра. – Никогда не было такого, чтобы она оставила семью и детей. Мы по незнанию пошли в полицию не сразу, ждали три дня, искали сами, думали, вернется, но ее так и не было. Обратились за помощью к волонтерам поискового отрад "Регион 59", но поиски результатов не дали.

Местные жители рассказывали, что видели Надежду около автозаправки в Александровске, но эта информация не помогла в ее поисках.

- Первые дни мы звонили ей, гудки шли, она не отвечала, а потом телефон видимо сел и связь прервалась, - говорит Александра. – В социальные сети она не выходит. Мужа Нади проверяли на полиграфе, но к нему нет вопросов у следствия. Делить им нечего, он у нее не пьющий, работает на железной дороге, участвует во всех ее поисках.

Две дочки Надежды им 10 и 14 лет, каждый день вспоминают маму. Девочки сейчас с папой, помогает им бабушка.

- Девочки очень скучают по маме, плачут, ждут ее каждый день, - говорит Александра. – Нам всем ее очень не хватает. Надя, если ты прочитаешь эту статью, знай, что мы тебя любим, вернись к нам, пожалуйста.

Приметы Надежды Виноградовой: рост 159-163 см, среднего телосложения, зелено-голубые глаза, темно-русые вьющиеся волосы длиной ниже плеч. На правой щеке – родинка. Была одета в желтый костюм, белую обувь. С собой - желтая сумка.

Если у вас есть информация о пропавшей Надежде Виноградовой, позвоните по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г. Пермь. Телефон родственников: +79028348358. Телефон координатора поисков: +79197089606.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Дома ее ждут двое детей: для поисков пропавшей в Пермском крае женщины нужны волонтеры

34-летняя жительница Александровска ушла из дома пять дней назад (Подробнее...)