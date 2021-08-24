Мальчик найден, жив. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски 9-летнего мальчика, об этом сообщают волонтеры. Ребенок найден, жив.

Напомним, 24 августа он ушел из дома в Индустриальном районе, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски, через непродолжительное время они сообщили, что мальчик нашелся, можно снять репосты.

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