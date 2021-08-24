В Прикамье организуются поиски пропавшего 32-летнего молодого человека

Владимир Ковригин пропал вечером 12 июля.

В Прикамье организуются поиски пропавшего Владимира Ковригина. Информацию о поисках 32-летнего молодого человека разместили в соцсетях поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы Владимира следующие: рост 185 см, крепкого телосложения волосы черные кудрявые, короткие, глаза серые. Был одет в белую футболку с пальмой на груди, возможно, на нем были джинсовые шорты.

Место сбора: поворот на д. Коммуна, Заболотского сельского поселения, Пермского района. Старт – 11:00.

Напомним, Владимир Ковригин пропал 12 июля после 20:00. С тех пор его местонахождение неизвестно. Позже обстоятельства пропажи рассказал «КП-Пермь» брат пропавшего.

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