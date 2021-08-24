В Перми пропал 9-летний мальчик

Илья Ткачев пропал 24 августа.

В Перми волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой сообщили, что в Перми пропал 9-летний Ткачев Илья.

24 августа он ушел из дома в Индустриальном районе, с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски. Нужна помощь добровольцев. Сбор по адресу: ул. Качалова, 15.

Приметы Ильи Ткачева: на вит 10 лет, рост 140-145 см, телосложение среднее, волосы русые, стрижка коротка, глаза карие. Ребенок был одет в темно-серую футболку с надписью, короткие черные шорты и кроссовки темно-салатового цвета.

Особые приметы: носит очки, есть родимое пятно над верхней губой слева.

Координатор: Калинин Андрей – 89028064885, Перминова Ольга – 89523235187, дежурный инфорг: Зубова Оксана – 89638827448.