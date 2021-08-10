Следственный комитет вновь проверит дело об ожогах иностранного студента на сплаве

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Следственный комитет начнет доследственную проверку по факту получения в 2019 году ожогов иностранным студентом-художником Марваном Аладхмом. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел в июле 2019 года, когда группа из туристов сплавлялась по Вишере в Красновишерском районе Прикамья. Вечером уставшие путники разбили лагерь близ деревни Заговоруха. К ночи туристы разошлись на ночлег по палаткам, а 23-летний студент ПГИКа из Ирака остался один у костра.

Утром товарищи молодого человека проснулись от шума и обнаружили его лежащим без сознания с ожогами ног возле одной из палаток. По одной из версий, это был поджог.

Сейчас следователи вновь устанавливают все обстоятельства происшествия, повторно опрашивают потерпевшего, а также свидетелей и очевидцев. Назначена судебная экспертиза.

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