«Он просто горел заживо». Пермяки просят помочь студенту из Ирака, который получил страшные ожоги во время сплава

Сегодня, 29 ноября, из ожогового центра 21 больницы выписывают 25-летнего студента из Ирака. Марван провел там несколько месяцев, три из которых в реанимации. Пермские врачи в буквальном смысле вернули его с того света.

Марван – талантиливый художник, приехал в Россию учиться два года назад. Поступил в пермский институт культуры, на кафедру живописи. Учился говорить по-русски, ходил на учебу в вуз и работал.

- Трагедия случилась летом на сплаве, - рассказала Валерия Березина, учительница и подруга молодого парня. – Марван поехал с малознакомой компанией на «веревочный курс». Он не употреблял ни спиртное, ни наркотиков. Спать лег не в палатке, а на улице, а проснулся, когда уже весь сгорел. Все, что ниже пояса у него было в сильнейших ожогах. Возможно, это была чья-то злая шутка. Но пока Марван сам не написал заявление в полицию, произошедшее расценивается, как несчастный случай.

Пермские врачи боролись за жизнь студента из Ирака, и им удалось вернуть его к жизни. Но так как Марван – иностранец, его лечение не оплачивает ни Россия, ни Ирак. А счет за лечение приближался к миллиону. Благо, институт культуры помог оплатить счет из собственных и собранных средств. Также в Россию прилетел и отец Марвана. Он продал в Ираке свое имущество и сейчас живет в больничной палате и ухаживает за сыном.

Скоро у него закончится виза, и отец должен будет улететь. Взять с собой в Ирак сына он не может, так как Марван не транспортабелен: ни сидеть, ни стоять он не может. После выписки молодой человек приедет в свою комнату в общежитии, а что будет дальше – неизвестно. Кто будет за ним ухаживать? На какие деньги? Вопросов гораздо больше, чем ответов.

Молодому парню требуется и материальная и юридическая помощь. В ближайшее время в институте, где он учился, опубликуют счет, куда все, кто неравнодушен к беде талантливого студента, смогут перевести деньги.