О своем непростом выстраданном счастье женщина рассказала «Комсомолке». Фото из семейного архива Марвана и Любови

Невероятная история любви 26-летнего иракского художника и 49-летней многодетной пермячки тянет на сюжет для мелодрамы. Талантливый парень из Ирака по имени Марван учился в Перми на художника, но два года назад с ним случилось несчастье.

Во время студенческого турпохода он уснул недалеко от костра, огонь перекинулся на одежду, и Марван получил страшные ожоги. Медсестра из ожогового отделения в буквальном смысле поставила его на ноги, а потом влюбилась и вышла за него замуж. О своем непростом выстраданном счастье женщина рассказала «Комсомолке».

Убедилась, что дышит, и шла работать

Эта пара сразу привлекает внимание: черноволосый парень с тросточкой и его немолодая спутница, которая держит его под руку и светится от счастья. Скоро женщина отметит полувековой юбилей, и за плечами у нее два неудачных брака. Первому мужу она родила двух сыновей и дочку, второму - сына.

- Оба сбежали, пока я сутками дежурила в больнице, - рассказывает медсестра Любовь Оборина. - И первый, и второй всегда обижались, что у меня на первом месте дети, на втором -работа. Зато сейчас рядом со мной самый нежный, добрый и заботливый мужчина на свете.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

Их история началась 16 июля 2019 года, когда Марвана в критическом состоянии доставили в ожоговое отделение, где работает Люба. С ожогами 40% тела парня поместили в реанимацию, где он провел месяц.

-За 30 лет работы в ожоговом центре я многое видела, но чтобы такое… это было страшно и очень тяжело, - говорит Любовь. - Нас, медсестер, в реанимацию не пускают, но я каждое дежурство зачем-то поднималась к нему на этаж, стояла в проеме и смотрела, как у него дела. Не исключаю, что это была любовь с первого взгляда. Увижу, что все хорошо, дышит, и иду спокойно работать.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

Через три месяца тяжелого пациента перевели в отделение, где работает Любовь:

- К нему тогда приехал папа из Ирака, и мы начали все вместе общаться. У нас в отделениях пациенты лежат долго, и за время лечения становятся нам, медсестрам, словно родными, особенно - детишки. И мы часто приносим гостинцы. И вот в конце октября я спросила Марвана, что ему хочется. Тогда он сказал, что хочет единственного, чтобы я всегда была рядом.

- Когда отец уезжал, он сказал: эта женщина будет помогать тебе и всегда будет рядом с тобой, - добавляет Марван и смотрит на Любу влюбленными глазами. - До сих пор помню, как она носила мне в больницу русский борщ, пироги с капустой.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

Полгода провел в больнице

Восстановление Марвана было очень тяжелым. Он пережил 280 наркозов, 50 пересадок кожи.

- У него все ноги сшиты из лоскутков кожи, взятых с рук, спины, живота,- рассказывает медсестра. -Мы начали заниматься еще в больнице, когда он был прикован к постели. Вместе с инструктором физкультуры разрабатывали каждый пальчик, каждый сустав. Я была счастлива, когда он впервые поднял руку и помахал мне. Каждое движение давалось очень тяжело. Он заново учился сидеть, стоять, ходить…

Фото из семейного архива Марвана и Любови

Марвана выписали из больницы через полгода. Лечение он проходил как иностранный гражданин, поэтому счет получился на кругленькую сумму .Деньгами помогли студенты и преподаватели Пермского института культуры, а когда об этой истории написали в СМИ, переводы присылали арабские студенты из других городов и те неравнодушные люди, которых тронула эта история.

Остальное оплатил отец Марвана, которому пришлось продать машину и бизнес в Ираке. Мужчина прожил в Перми до декабря, а потом отправился обратно на родину, к пожилому отцу и двум сыновьям-подросткам. Сейчас, чтобы прокормить семью, он зарабатывает мелким ремонтом бытовой техники и старается чаще звонить в Россию, чтобы узнавать, как идут дела у любимого сына и его русской невестки.

Разница в возрасте - 23 года

- После выписки из больницы Марван вернулся в общежитие - на другой конец города, и я почти каждый день ездила к нему: готовила, занималась лечебной физкультурой, - продолжает пермячка.- Постоянно говорила: нет смысла просто лежать, рисуй! И тогда он снова взял кисть в руки.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

- Как к Марвану отнеслись дети?

- Старшие сыновья уже живут отдельно, со мной - 19-летняя дочь и 12-летний сын Саша. Было очень непросто, я разрывалась между домом, работой и Марваном. Детям объяснила, что в моей жизни появился человек, они восприняли эту новость хорошо. Дочь несколько раз ездила со мной помогать: протереть салфетками руки или причесать его. Я очень переживала, что мое отсутствие отрицательно скажется на младшем сынишке, но вышло наоборот: ситуация даже подстегнула его учиться лучше. Думаю, он старался не огорчать маму.

Разница в возрасте у Любови и Марвана - 23 года. И женщина понимала, что скорее годится парню в матери, чем в возлюбленные. Объяснение в чувствах пришлось на Новый 2020 год.

- В новогоднюю ночь я была на дежурстве, а Марван в это время проходил лечение в центре реабилитации. Всех пациентов отпустили на праздники домой, и он остался на этаже совсем один. Я приехала к нему после суток, мы пили чай. Я смотрела на него и думала: он вылечится, встанет на ноги и помашет мне ручкой. А я без него уже не могу! Набралась смелости и спросила: «Можно, когда ты выздоровеешь, я буду к тебе приезжать в гости?» И он ответил: «А, может быть, уже не в гости, а вместе будем?»

По восточным законам с этого дня Марван и Любовь имели право держаться за руки. Не как медсестра и пациент, а уже как любящие мужчина и женщина.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

Год пришлось собирать документы

А весной Марван сделал Любе официальное предложение.

- Это было настолько трогательно! - вспоминает счастливая невеста. - Он еще не мог выйти из квартиры и купить мне кольцо - передвигался с помощью ходунков. Достал нить из дорогого иранского холста и повязал мне на безымянный палец. Мы, конечно, потом пошли в магазин и купили обычные кольца, но то кольцо всегда со мной, я храню его в паспорте.

Однако официально зарегистрировать свои отношения влюбленные смогли только через год.

- В ЗАГСе нам сказали, что Марвану нужно лично получить в полиции Ирака справку о том, что другой жены на родине у него нет. Но лететь в самолете в состоянии, когда у него не сгибаются ноги, он не мог! Мы поехали в Москву в консульство, чтобы нам разрешили по доверенности оформить эту бумагу. Была пандемия, почта не работала, и чтобы получить эту справку, а также перевод его иранского паспорта и свидетельства о рождении с арабского на русский, нам пришлось ждать несколько месяцев.

В итоге стать мужем и женой Марван и Любовь смогли только 17 апреля 2021 года.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

Подружился с детьми

- Торжества в этот день мы не устраивали, просто посидели дома, - объясняет Любовь. - В июле у меня будет юбилей, и если ограничения из-за пандемии будут сняты, то сразу отметим два больших события: мой день рождения и нашу свадьбу!

Вместе с молодым мужем в квартире пермской медсестры появилось много необычного.

- Марван пять раз в день должен читать намаз, - говорит супруга. - Перед этим ему нужно обязательно приготовиться, сходить в душ. Еще он очень скучает по иранской национальной еде.Чтобы приготовить его любимые лепешки, мы пошли на стройку, попросили кирпичи, помыли их и положили в духовку. Теперь часто готовим его любимый хлеб из муки, разрыхлителя, дрожжей и кунжута.

Марван часто читает супруге Коран и рассказывает, что означает каждая сура.

- Я не настаиваю, но приглашаю тебя в свою веру, - говорит молодой муж. - Если ты созреешь - приходи! Пусть это будет через 10 или 20 лет, но я очень жду тебя.

Почти все, кроме супа, молодой мужчина кушает руками: хлеб, рис, овощи.

- Младший сын постоянно говорит, мам: можно я тоже, как Марван, буду есть руками? Только ты меня не ругай, Марвана же не ругаешь! Да и вообще, отношения с моими детьми у Марвана складываются хорошие: он очень подружился со старшим сыном, и я не удивлюсь, если вдруг он тоже захочет рисовать. С младшим Сашей они тоже нашли много общего: вместе играют в шахматы, шашки, занимаются на компьютере. Сын говорит, здорово, что мне достался такой сильный противник!

Называет меня «Хабитки» и носит на руках

На востоке заведено, что мужчина по дому ничего не должен делать, но это не про Марвана. Он во всем старается помогать супруге.

Фото из семейного архива Марвана и Любови

- Муж готовит завтрак, варит невероятный кофеи моет посуду, нередко, конечно, это заканчивается сломанными тарелками и кружками, но мы улыбаемся и говорим, что это к счастью! А еще он может починить розетку, выключатель или смастерить что-нибудь.

Весь груз материальной ответственности за семью пока лежит на плечах жены. Она работает сутки через двое и если возьмет дополнительные смены, то просто не увидит своих домашних.

Марван продолжает лечиться и учиться. А еще - учит жену рисовать, у нее есть уже четыре свои картины.

- Как муж, Марван очень добрый, чуткий и нежный, он часто называет меня «Хабитки», что по-арабски означает «Любимая», говорит много красивых слов, сравнивает с луной: ты ярко светишь и показываешь мне правильный путь, - улыбается женщина. - Но как учитель рисования -он очень строгий, поэтому я, наверное, не смогла бы у него учиться и точно прогуливала бы его уроки.

Заботливые руки медсестры сделали свое дело: Марван окреп настолько, что теперь может поднять на руки свою жену.

- Раньше я его на руках носила, а сейчас он может поднять меня, - светится от счастья пермячка.- А впереди у нас грандиозные планы. Марвану предстоят еще несколько сложных операций: нужно вылечить его коленные суставы и сделать пластику бедренных. Еще он хочет получить российское гражданство, ведь с российским паспортом ему станет гораздо проще жить в нашей стране и лечиться. И наша общая мечта: сын! Ведем переговоры с домом малютки. И скажи мне сейчас променять свою сегодняшнюю жизнь на ту, где еще не было Марвана, я бы ни за что не согласилась!

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