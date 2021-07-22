В Пермском крае окончены поиски мужчины, который пропал на рыбалке три месяца назад

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Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад рыбака. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Напомним, 70-летний Анатолий Чудинов пропал 29 апреля. В этот день он отправился на рыбалку в деревне Лекмантово Чердынского района и исчез. Мужчину искали родственники, волонтеры и полицейские.
К сожалению, спустя почти три месяца поисков Анатолия нашли мертвым. Причины произошедшего не уточняются. Вероятнее всего, он утонул.
Погибший Анатолий. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"/Вконтакте
Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в ферале 29-летнего Арсения Воронцова. Родственники молодого человека готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем. А друг, который последним видел Арсения, рассказал, что с ним могло случиться.
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