В Пермском крае окончены поиски мужчины, который пропал на рыбалке три месяца назад

- Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Пермском крае нашли погибшим пропавшего три месяца назад рыбака. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, 70-летний Анатолий Чудинов пропал 29 апреля. В этот день он отправился на рыбалку в деревне Лекмантово Чердынского района и исчез. Мужчину искали родственники, волонтеры и полицейские.

К сожалению, спустя почти три месяца поисков Анатолия нашли мертвым. Причины произошедшего не уточняются. Вероятнее всего, он утонул.

Погибший Анатолий. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"/Вконтакте

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в ферале 29-летнего Арсения Воронцова. Родственники молодого человека готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем. А друг, который последним видел Арсения, рассказал, что с ним могло случиться.

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