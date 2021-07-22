В Пермском крае окончены поиски пропавших 15-летних девочек

Фото: поисковой отряд "Регион59"
Пропавших в Пермском крае 15-летних девочек нашли живыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, в ночь на 21 июля 15-летние Дарья и Светлана ушли из дома в деревне Кляпово Березовского района и пропали. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. На поиски подростков отправились правоохранители и волонтеры. Девочек удалось найти буквально спустя несколько часов после того, как было написано заявление.
- Девочек нашел сотрудник уголовного розыска. Они были дома у одной из родственниц. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас выясняются обстоятельства их ухода из дома, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в ферале 29-летнего Арсения Воронцова. Родственники молодого человека готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем. А друг, который последним видел Арсения, рассказал, что с ним могло случиться.
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