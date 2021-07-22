Родственникам погибшей беременной двойней 16-летней девушки нужна помощь на похороны

Похоронят 16-летнюю девушку 23 июля.

16-летнюю девушку из поселка Звездный, которую насмерть сбил автомобиль, похоронят завтра, 23 июля. Родственники погибшей сообщают, что попрощаться с ней можно в 13.00 по адресу: улица Лесная, 3 - 1, в церкви панихиды не будет. Также родные будут не против помощи и публикуют номер телефоны сестры погибшей +79194687911 - Светлана.

Напомним, 19 июля в поселке Звездный произошло ДТП, которое унесло стразу три жизни. Пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку, беременную двойней. На старой проселочной дороге она собирала с матерью ягоды. Водитель не справился с управлением, заехал на обочину, где стояла беременная и сбил ее. Девушку и ее малышей спасти не удалось, они скончалась спустя несколько часов в больнице.

Водитель сначала скрылся с места аварии, но затем вернулся. Он был задержан и заключен под стражу. На время следствия суд оставил его за решеткой на два месяца.

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