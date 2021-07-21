«Я был в панике, поэтому сбежал». Пьяный водитель рассказал, как сбил беременную двойней 16-летнюю пермячку

На обвиняемого надели наручники в зале суда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вечером в понедельник дочка предложила мне прогуляться на вертолетную площадку и пособирать вишню, - плакала в кабинете у следователей мама 16-летней беременной девушки, погибшей в результате страшного ДТП. - Мы часто гуляли возле этой дороги. Остановились. Дочка стояла на обочине, а я спустилась с дороги и метрах в пяти начала собирать вишню. В какой-то момент услышала мотор автомобиля, ехавшего по дороге, а когда обернулась, увидела, что водитель сбил дочку, и она упала на дорогу.

Надел рюкзак и незаметно скрылся

ДТП, в результате которого скончалась 16-летняя жительница поселка Звездный в Пермском районе, случилось вечером 19 июля. Здесь по пустынной бетонке – раньше это была старая военная дорога, а сейчас ей пользуются дачники - ехал автомобиль ВАЗ. Нетрезвый водитель, управлявший авто, не увидел стоящую на обочине девушку и сбил ее. В результате оборвалось три жизни: самой пострадавшей – она скончалась в больнице - и двух ее малышей, которые должны были появиться на свет в ближайшие недели.

Нетрезвый водитель, управлявший авто, не увидел стоящую на обочине девушку. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- В тот вечер я гуляла с собакой, шла по бетонной дороге, которая ведет к старой вертолетной площадке, - рассказала следователям женщина-очевидец. – На обочине увидела стоящую на коленях женщину, перед которой лежала беременная девочка лет 16. На бетонных плитах неподалеку были пятна крови. Пострадавшая еще была в сознании, у нее была рана на животе и правом бедре.

Затем местная жительница увидела, что метрах в десяти от них стоял серый ВАЗ-2113. Из него вышел водитель, надел рюкзак и пока женщина с собакой пыталась помочь пострадавшей, водитель куда-то исчез. Скорая помощь приехала через час, к этому времени сотрудники ГИБДД уже приехали на место и начали осмотр места происшествия.

Права Александр Ломов получил более 20 лет назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вскоре возле своего авто появился и сам водитель и начал утверждать, что машину у него угнали, но женщина с собакой узнала его и смысла отпираться уже не было. Виновник аварии во всем сознался. Через несколько часов сбитая им девушка скончалась в больнице.

Грозит 12-летний срок

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения». Максимальное наказание, которое может грозить виновному – 12 лет лишения свободы.

21 июля в суде ему избирали меру пресечения, обвинение настаивало на его аресте.

- Там плохая дорога и ехать быстро просто невозможно, но было все не так: они шли мне навстречу посередине бетонной дороги, я не успел среагировать, меня ослепило солнце, я увидел их в самый последний момент. Единственное, что успел – вывернуть руль вправо, и девочка в этот момент тоже сдвинулась вправо, я зацепил ее, - рассказал 41-летний водитель Александр Ломин, уроженец деревни в Ивановской области.

Сбитая девушка должна была скоро родить. Фото: личная страница погибшей в соцсетях.

Он разведен, ВАЗ-2113 – с ивановскими номерами – это его собственность. В тот вечер он ехал на дачу знакомого в Звездном, где он сейчас и проживает. Официально нигде не работает, шабашит: делает ремонты, работает на стройке. Утром он был на объекте, а после обеда решил отдохнуть.

Мне стыдно смотреть всем в глаза

- Да, я выпивал в тот день, - признался журналистам «КП»-Пермь» Александр. – Это было в городке, и я был один. Пил пиво и водку. После аварии я испугался, был в шоке, панике, поэтому сбежал. Пришел на дачу, провел там примерно полчаса, понял, что натворил и вернулся обратно. У меня слов нет от того, что я натворил, мне сложно смотреть в глаза ее родным, я раскаиваюсь. Постараюсь помочь, чем смогу, сейчас меня в тюрьму посадят, я буду работать и перечислять средства.

Суд арестовал Александра Ломова на два месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Права Александр Ломов получил более 20 лет назад, а в апреле 2021 года водителя лишили их за «пьяную езду», но уже дважды после этого он попадался гаишникам в момент управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- Это неверно, я отказывался от медосвидетельствования, так как принимаю лекарственные препараты, которые дают положительный результат, - объяснил мужчина.

Суд принял решение об аресте обвиняемого на время следствия на два месяца, до 20 сентября. А похороны погибшей девушки состоятся в Звездном в пятницу, 23 июля.

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