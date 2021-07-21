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Происшествия21 июля 2021 11:40

Водителя, который сбил беременную двойней 16-летнюю пермячку, арестовали на два месяца

В суде рассказали подробности трагедии
Авторы (2):
Алена ОВЧИННИКОВА
Анна Маркова
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Обвиняемого заключили под стражу в зале суда.

Обвиняемого заключили под стражу в зале суда.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В суде Пермского района днем, 21 июля, избрали меру пресечения водителю, который в поселке Звездный насмерть сбил 16-летнюю девушку, беременную двойней.

Суд отправил мужчину на два месяца в СИЗО. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

16-летняя беременная девушка скончалась в больнице. Фото: личная страницы в социальной сети погибшей.

16-летняя беременная девушка скончалась в больнице. Фото: личная страницы в социальной сети погибшей.

На суде 41-летний обвиняемый рассказал, что он шабашит, делает ремонты. В тот день он полдня отработал, потом отдыхал, выпил пива и водки, сел в машину и поехал домой. На плохой дороге его ослепило солнце, и он поздно заметил девушку. Вывернул руль вправо, но девушка шагнула в ту же сторону. В итоге произошло столкновение, а потом он испугался, добежал до дачи пешком, просидел там полчаса и вернулся. Скорая ехала час, девушка, к сожалению, скончалась.

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