В пермской больнице скончалась вторая пострадавшая на пожаре в гараже Соликамска

В гараже находилось 11 человек, огонь мгновенно охватил все помещение. Фото: архив "КП"

- Из-за одного безмозглого столько судеб разрушено, столько жизней разбито, и никто теперь не понесет ответа за этот ужасный проступок, - скорбят те, что знал Александру Л., жительницу города Соликамска, скончавшуюся 12 июля после страшного пожара в гараже на улице Фрунзе.

Эта трагедия, напомним, произошла 26 июня. В гараже собралась компания из десяти человек: троих женщин и восьми мужчин. Не обошлось без спиртного. В какой-то момент между 44-х летним мужчиной и его 64-летним знакомым произошла ссора и завязалась драка.

Более молодой сходил домой за канистрой с бензином, облил компанию и взял в руки зажигалку.

Две с лишним недели врачи ожогового центра – Александру Л. перевезли на лечение в Пермь - боролись за жизнь пострадавшей девушки.

- 12 июля перестало биться сердце самой лучшей, веселой и настоящей подруги, жены, мамы и дочки, - написали в соцсетях ее родные.

«Эта страшная трагедия унесла жизни уже троим. Непоправимая утрата», «Соболезную родным и близким, безумно жаль девочку», - скорбят те, кто знал ее.

Напомним, по факту ЧП в гараже было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». Но предъявлять обвинение некому, 44-летний подозреваемый сам получил на пожаре около 80% ожогов и скончался на прошлой неделе.