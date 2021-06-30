В Пермском крае скончался мужчина, который пытался сжечь 10 человек

Мужчина получил сильные ожоги и скончался спустя 4 дня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Соликамске скончался мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 10 человек. Напомним, шокирующая история произошла в ночь на субботу, 26 июня в Соликамске. Здесь в одном из гаражей напротив дома по улице Фрунзе собралась компания из десяти местных жителей. Было трое женщин и восемь мужчин, они выпивали.

В какой-то момент между 44-летним мужчиной и его 64-летним знакомым вспыхнула ссора, затем началась драка. Затем молодой участник ссоры решил сходить домой за бензином.

- Он принес канистру с бензином в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином и поджег зажигалкой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В результате начавшегося пожара пятеро потерпевших и сам подозреваемый получили множественные термические ожоги тела и были госпитализированы в больницы Соликамска и Березников.

По данному факту следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью».

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