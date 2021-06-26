Облил бензином и схватился за зажигалку. Пять человек получили страшные ожоги после конфликта в гараже в Пермском крае

В гараже находилось 11 человек, огонь мгновенно охватил все помещение. Фото: Василий Вахрин

Шокирующая история произошла в ночь на субботу, 26 июня в Соликамске. Здесь в одном из гаражей напротив дома по улице Фрунзе собралась компания из десяти местных жителей. Было трое женщин и восемь мужчин, не обошлось без спиртного.

В какой-то момент между 44-летним мужчиной и его 64-летним знакомым вспыхнул конфликт. Слово-за-слово началась драка. В качестве весомого аргумента более молодой участник ссоры решил сходить домой за бензином.

- Он принес канистру с бензином в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином и поджег зажигалкой, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В результате начавшегося пожара пятеро потерпевших и сам подозреваемый получили множественные термические ожоги тела и были госпитализированы в больницы Соликамска и Березников.

По данному факту следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». К месту преступления выехал заместитель руководителя следственного управления Чингис Мушараев. Он возглавили работу следственно-оперативной группы.

Осмотр места происшествия проводился с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. В гараже были обнаружены и изъяты предметы и биологические следы, которые исследуются в рамках назначенных судебных экспертиз.

Следователи проводят допросы очевидцев и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого будет решаться с учетом его тяжелого состояния здоровья.

Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителя следственного управления.