Комиссия Госдумы предложила депутату Бурнашову принести публичные извинения сотрудникам ГИБДД

На Алексея Бурнашова надели наручники, но он продолжал оскорблять сотрудников ГИБДД. Фото: скрин с видео.

- Комиссия по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал и установила факт нарушения правил депутатской этики депутатом Государственной Думы Алексеем Бурнашовым, - сообщает сайт нижней палаты парламента. - В связи с этим Комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения.

Напомним, 8 июля парламентарий ехал на своем Mercedes по Коммунальному мосту в Перми. После поворота на улицу Окулова за нарушение правил дорожного движения его остановили сотрудники ГИБДД.

Депутат вышел из машины, и полицейские обнаружили у него признаки опьянения. Они предложили пройти Алексею Бурнашову медицинское освидетельствование. Но он начал сопротивляться, вел себя вызывающе, оскорблял полицейских, называл их взяточниками и грозил расправой.

«Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли, где вы живете? Взяточники. Ни одного рубля не взял взятки. Вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?», - обращался к полицейским Алексей Бурнашов.