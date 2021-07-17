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Происшествия17 июля 2021 15:07

Комиссия Госдумы предложила депутату Бурнашову принести публичные извинения сотрудникам ГИБДД

Он оскорбил полицейских, когда те задержали его за нарушение правил дорожного движения
Алена ОВЧИННИКОВА
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На Алексея Бурнашова надели наручники, но он продолжал оскорблять сотрудников ГИБДД. Фото: скрин с видео.

На Алексея Бурнашова надели наручники, но он продолжал оскорблять сотрудников ГИБДД. Фото: скрин с видео.

- Комиссия по вопросам депутатской этики изучила видеоматериал и установила факт нарушения правил депутатской этики депутатом Государственной Думы Алексеем Бурнашовым, - сообщает сайт нижней палаты парламента. - В связи с этим Комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения.

Напомним, 8 июля парламентарий ехал на своем Mercedes по Коммунальному мосту в Перми. После поворота на улицу Окулова за нарушение правил дорожного движения его остановили сотрудники ГИБДД.

Депутат вышел из машины, и полицейские обнаружили у него признаки опьянения. Они предложили пройти Алексею Бурнашову медицинское освидетельствование. Но он начал сопротивляться, вел себя вызывающе, оскорблял полицейских, называл их взяточниками и грозил расправой.

«Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли, где вы живете? Взяточники. Ни одного рубля не взял взятки. Вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?», - обращался к полицейским Алексей Бурнашов.