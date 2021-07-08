Пермский депутат Госдумы Алексей Бурнашов напал на полицейского

Парламентария задержали в центре Перми. Фото: Фейсбук Алексея Бурнашова

В четверг, 8 июля на улице Окулова в центре Перми был задержан депутат Государственной думы Алексей Бурнашов. Как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, парламентарий на своем «Мерседесе» пересек Каму по Коммунальному мосту. После поворота на Окулова его за нарушение правил дорожного движения остановили сотрудники ГИБДД.

После того, как депутат вышел из машины, полицейские обнаружили у него явные признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Но в ответ Алексей Бурнашов набросился на инспектора с кулаками. Поэтому его задержали и надели на него наручники.

- Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он - депутат федерального парламента и член фракции «Единая Россия», - прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев. - И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата,

СПРАВКА "КП"

Алексей Бурнашов с 2006 по 2016 годы был депутатом Законодательного собрания Пермского края. В 2016 году был избран в Государственную думу по № 59 одномандатному избирательному округу. В 2021 году Алексей Бурнашов не вошел в списки кандидатов ни от одной парламентской партии.