«Вы, умники, че, совсем располосовались?». Появилось видео задержания сотрудниками ГИБДД депутата Госдумы Алексея Бурнашова

На Алексея Бурнашова надели наручники, но он продолжал оскорблять сотрудников ГИБДД.

Появилось видео задержания депутата Государственной думы Алексея Бурнашова в Перми.

Как сообщили «Комсомольской правде» в правоохранительных органах, 8 июля парламентарий на своем «Мерседесе» ехал по Коммунальному мосту. После поворота на улицу Окулова его за нарушение правил дорожного движения остановили сотрудники ГИБДД.

После того, как депутат вышел из машины, полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Но Алексей Бурнашов начал сопротивляться, вел себя вызывающе, оскорблял полицейских, называл их взяточниками и грозил расправой.

«Вы, умники, че, совсем располосовались? Забыли где вы живете? Взяточники. Ни одного рубля не взял взятки. Вы кто такие, чтобы меня забирать в наручниках?», - говорит полицейским Алексей Бурнашов.

Мы попытались позвонить депутату, но его телефон отключен. Прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

- Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он - депутат федерального парламента и член фракции «Единая Россия», - говорит Вячеслав Григорьев - И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата.

СПРАВКА «КП»

Алексей Бурнашов с 2006 по 2016 годы был депутатом Законодательного собрания Пермского края. В 2016 году был избран в Государственную думу по № 59 одномандатному избирательному округу. В 2021 году Алексей Бурнашов не вошел в списки кандидатов ни от одной парламентской партии.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Пермского депутата Госдумы Алексея Бурнашова задержали в центре Перми

Парламентарий находился за рулем с признаками опьянения (Подробнее...)