Из-за коммунальной аварии на Комсомольской площади в Перми изменили движение 6 автобусных маршрутов

Автобусы поедут в объезд участка, где произошла авария. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми около 5 часов утра произошла коммунальная авария на Комсомольской площади на пересечении улиц Героев Хасана и Белинского. Там был поврежден участок водопровода, вода хлынула на проезжую часть. Чтобы устранить последствия аварии движение на перекрестке перекрыто. Автобусы № 19, 51, 59, 63, 74 и 75 курсируют в объезд по «тихому Компросу» - Соловьева-Чкалова, а также через улицы Чернышевского - Белинского.

Маршруты будут следовать в объезд до завершения работ. Отследить движение онлайн маршрутов можно на сайте map.gortransperm.ru.

Таже без воды остались несколько десятков домов, адреса тут.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В выходные в Перми десятки домов останутся без холодной воды

На водопроводной сети пройдут ремонтные работы (Подробнее...)