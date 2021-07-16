В выходные в Перми десятки домов останутся без холодной воды

В выходные в Перми отключат холодную воду.
Фото: архив "КП"
В выходные компания "Новогор-Прикамье" запланировала ремонтные работы на водопроводной сети. Десятки домов останутся без воды. Публикуем список домов, жителям которых стоит сделать запасы.
16 июля с 9.00 на сутки:
Кисловодская, 13;
Космонавтов, 55;
Овчинникова, 21, 29А;
Связистов, 17, 22, 24, 26.
16 июля с 9.00 до 19.00 отключение в домах:
Аркадия Гайдара, 14А, 16, 16/2.
16 июля до 19.00 без воды:
Балхашская, 205;
Братская, 12, 16, 18, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6А, 8;
Запорожская, 19, 21, 23, 25;
17 июля с 9.30 на сутки без воды:
Народовольческая, 4;
Николая Островского, 46, 60;
Рабоче-Крестьянская, 17, 19.
17 июля с 9.30 до 19.30 не будет воды:
Газеты Звезда, 27;
Комсомольский, 29, 31А, 34, 36;
Луначарского, 54, 56, 60, 62Б, 65, 69, 73, 75, 83А, 85.
17 июля с 9.00 до 19.00 не будет воды:
Бушмакина, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 54;
Колвинская, 26, 67;
Ракитная, 11, 13, 15, 17.
18 июля с 9.00 до 19.00 отключение холодной воды в домах:
Мира, 12, 16, 17, 18, 20, 20Б, 21, 26, 6;
Советской Армии, 32.