В выходные в Перми десятки домов останутся без холодной воды

В выходные в Перми отключат холодную воду. Фото: архив "КП"

В выходные компания "Новогор-Прикамье" запланировала ремонтные работы на водопроводной сети. Десятки домов останутся без воды. Публикуем список домов, жителям которых стоит сделать запасы.

16 июля с 9.00 на сутки:

Кисловодская, 13;

Космонавтов, 55;

Овчинникова, 21, 29А;

Связистов, 17, 22, 24, 26.

16 июля с 9.00 до 19.00 отключение в домах:

Аркадия Гайдара, 14А, 16, 16/2.

16 июля до 19.00 без воды:

Балхашская, 205;

Братская, 12, 16, 18, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6А, 8;

Запорожская, 19, 21, 23, 25;

17 июля с 9.30 на сутки без воды:

Народовольческая, 4;

Николая Островского, 46, 60;

Рабоче-Крестьянская, 17, 19.

17 июля с 9.30 до 19.30 не будет воды:

Газеты Звезда, 27;

Комсомольский, 29, 31А, 34, 36;

Луначарского, 54, 56, 60, 62Б, 65, 69, 73, 75, 83А, 85.

17 июля с 9.00 до 19.00 не будет воды:

Бушмакина, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 54;

Колвинская, 26, 67;

Ракитная, 11, 13, 15, 17.

18 июля с 9.00 до 19.00 отключение холодной воды в домах:

Мира, 12, 16, 17, 18, 20, 20Б, 21, 26, 6;

Советской Армии, 32.