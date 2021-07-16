На Комсомольском проспекте в Перми забил гейзер

На Комсомольском проспекте повредили водопровод. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу утром в районе Комсомольской площади произошла коммунальная авария. Рабочие при выполнении дорожных работ повредили трубу водопровода. Горожане сообщают, что из земли забил настоящий фонтан.

На Комсомольском проспекте быстро образовалась пробка строну улицы Чкалова. По данным сервиса Яндекс. Пробки, движение на Комсомольском проспекте и на кольце в районе улицы Белинского затруднено.

В компании «Новогор-Прикамье» подтвердили информацию об аварии.

- В связи с большой потерей воды аварийная бригада отключила участок водопровода на Комсомольском проспекте, - сообщают в компании. - Поэтому вода с пониженным давлением подается на улицы Сибирская, Успенского, Белинского, Пионерская, Комсомольский проспект. Введутся переключения на сетях, чтобы уменьшить количество потребителей, получающих воду с пониженным давлением. Работы по восстановлению поврежденной трубы начнутся в ближайшее время. Дополнительная информация по телефону 068 или 2100-680.