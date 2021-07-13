- Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 73-летней Галины Прохоровы. К сожалению, она найдена погибшей. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Женщина ушла из дома в Кировском районе еще в мае и пропала, о том что женщина погибла стало известно спустя 1.5 месяца.

О том, что стало причиной смерти пенсионерки - не сообщается.

Женщина найдена погибшей.

Тем временем в Перми продолжаются поиски загадочно пропавшего Арсения Воронцова. Родственники готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем.

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