«Выражаем соболезнование родным и близким». В Перми окончены поиски пропавшего молодого человека

- Фото: Василий Вахрин

- Поиск без вести пропавшего молодого мужчины не реке Мулянке окончен. Выражаем соболезнование родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда «Регион 59».

Напомним, поздним вечером 12 июля на пляже на реке Мулянке купались девушка и 18-летний парень. В какой-то момент оба начали тонуть. Очевидцы пополыли к ним на помощь. 20-летнюю девушку удалось спасти, а молодой человек утонул.

На место происшествия вызвали спасателей. Очевидцы показали им место, где все произошло, два дня его тело искали водолазы и сегодня волонтеры сообщили, что им удалось поднять тело утонувшего из воды.

Тем временем в Перми продолжаются поиски загадочно пропавшего Арсения Воронцова. Родственники готовы заплатить вознаграждение за достоверную информацию о нем.