За информацию о пропавшем Арсении Воронцове объявили вознаграждение

В Перми продолжаются поиски Арсения Воронцова.

В Перми супруга и друзья Арсения Воронцова объявили вознаграждение за достоверную информацию о нем.

- Мы не озвучиваем сумму, но, если нам будет предоставлена достоверная информация об Арсении, мы готовы заплатить. Пока ничего нового о его исчезновении не появилось, поиски продолжаются.

Если у вас есть информация о местонахождении Арсения Воронцова, позвоните по телефону +79082661792.

Напомним, 29-летний Арсений Воронцов ушел из поселка Ширяиха в ночь на 23 февраля. На улице Камская поляна, 7г, находится его дача. Он отдыхал с друзьями, ходили в баню, потом все разъехались по домам, и Арсений должен был ехать домой, но так и не вернулся. С этого момента о нем больше нет известий.

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