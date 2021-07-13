В Перми скончался автор известных на весь мир фигурок из макарон

Фото: личная страница в Facebook.

- Сергей по-прежнему в реанимации, состояние тяжелое, - написала 7 июля дочь Сергея Пахомова на его странице в Facebook.

А час назад, 13 июля утром, родные сообщили в соцсетях: «Сегодня не стало Сергея». Мужчина не смог побороть ковид.

Необычные работы Сергея Пахомова из макарон были известны на весь мир. Изготовлением фигурок житель Краснокамска занимался 15 лет. Первый опыт он получил, когда в 2006 году занимался рекламной кампанией местной макаронной фабрики. Потом фабрика закрылась, а идеи остались. В его коллекции есть и автомобили, и сказочные существа, и персонажи книг и «КП» не раз писала об этом необычном увлечении Сергея.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Сергея Пахомова.

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