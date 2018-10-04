Почти Камасутра. Пермяк создал из макарон коллекцию фигурок «Пастасутра»

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-04T10:24:55+03:00

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Пермяк Сергей Пахомов давно создает различные фигурки из макарон. В его коллекции есть и автомобили, и сказочные существа, и персонажи книг. Один из последних проектов Сергея Пахомова - это создание фигурок, изображающих различные позы из Камасутры.

Фото Сергея Пахомова

- Как-то друзья пожаловались, что их «банят» в соцсети, если они выкладывают полуобнаженные изображения, даже если это известные картины, - говорит Сергей. - Я создал из макарон фигурки людей, занимающихся сексом, и в шутку выложил в соцсеть. Меня за это «банить» не стали, но друзья и знакомые оценили фигурку. И я решил создать проект Pastasutra. Названий поз я не знаю, просто делал то, что хотел.

Фото Сергея Пахомова

В этом проекте у Сергея 10 фигурок, которые изображают разные позы из Камасутры. Пользователям соцсетей проект понравился - на фотографиях десятки лайков.

- Недавно этот проект выставлялся в Музее эротики в Екатеринбурге, - поделился с нами Сергей. - В будущем коллекция, возможно, будет пополняться. Пока я занят тем, что готовлю новый проект для Ретрогаража, создаю автомобили из макарон.