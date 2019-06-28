13 лет изготавливает фигуры из макарон. Житель Прикамья попал на федеральный канал

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-28T13:18:46+03:00

К нему в гости приехала съемочная группа программы «Поедем-Поедим»

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Житель Краснокамска Сергей Пахомов, создающий фигурки из макарон, стал героем программы «Поедем-Поедим» с ведущим Джоном Уорреном.

- О моем творчестве продюсер программы узнала в интернете, неделю назад она позвонила и попросилась в гости, - рассказал «КП» Сергей Пахомов. – Я согласился, мне понравился формат программы, съемки мы решили проводить в моей четырехкомнатной квартире.

К пермяку с необычным хобби приехала группа из шести человек. Сюжет снимали часа два. На это время Сергею пришлось разложить на столе всю свою большую коллекцию самодельных фигурок, а их у него чуть больше 100 экземпляров.

- Во время съемок мы вместе с Джоном Уорреном сваяли автомобиль из макарон, - говорит Сергей.

Изготовлением фигурок житель Краснокамска занимается уже 13 лет. Первый опыт он получил, когда в 2006 году занимался рекламной кампанией местной макаронной фабрики. Потом фабрика закрылась, а идеи остались.

ИСТОЧНИК KP.RU