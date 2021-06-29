В реках Пермского края за сутки утонули пятеро детей

В Пермском крае 28 июня на реках Пермского края утонули пятеро детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 28 июня на реках Пермского края утонули пятеро детей, трое из них в Орджоникидзевском районе Перми. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Подростки 14 и 17 лет утонули с разницей в несколько минут на пляже КамГЭС. Третий 15-летний мальчик утонул вечером на реке Васильевка в поселке Голованово.

В Гайнском городском округе в 11.00 часов на реке Лолог утонул подросток 15-летний подросток. В Карагайском муниципальном округе на реке в деревне Ния утонула 7-летняя и ее 39-летняя, которая пыталась спасти дочь.

Напомним, что ранее 23 мая в Александровском муниципальном округе в вечернее время в 500 метрах выше плотины ГРЭС утонула девочка 2008 года рождения.

Уважаемые родители, в период каникул постоянно напоминайте своим чадам, что их жизнь и здоровье – самое ценное для вас. Убедите своих детей соблюдать меры безопасности. Купаться только в специально отведенных местах и под присмотром взрослых.