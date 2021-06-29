Отец учил ее плавать: подробности трагедии в Пермском крае, где мама утонула вместе с дочкой, пытаясь ее спасти

В Пермском крае за сутки на реках утонули пятеро детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Карагайском районе вчера днем отдыхала семья. Папа, мама и двое детей приехали в деревню Ния, купаться в речке. Погода была чудесная, дети не хотели выходить из воды, родители были рядом.

По рассказам очевидцев, папа предложил 7-летней дочке поучиться плавать. Девочка сначала отказывалась, но потом согласилась. Отец отплыл подальше от берега и позвал дочку к себе. Малышка немого проплыла, но потом устала, не почувствовала под ногами дна и начала тонуть. Отец бросился к ней, на берегу стояла мама, все произошло на ее глазах. Она понимала, что отец далеко и бросилась в воду. Женщина не смогла вытащить девочку и начала тонуть сама, когда отец доплыл до них, жену уже понесло течение, а дочка ушла на дно, он не смог им помочь. На место вызвали полицию и спасателей, тела мамы и дочки до сих пор не найдены.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» обратились к жителям Прикамья с просьбой о помощи. Для поиска тел требуются лодки, «кошки», эхолот со структурным сканером. Звонить по телефону - 8 958 244 12 84 – Юлия.

Напомним, за минувшие сутки в реках Пермского каря утонули пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Памятка от ГУ МВД по Пермскому краю

Для того чтобы уберечь ребенка от беды, родители должны заранее рассказать ему правила поведения на воде:

1. Дети должны купаться только под присмотром родителей.

2. Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели.

3. Ни в коем случае нельзя купаться в местах, возле которых размещены щиты с надписью: «Купаться строго запрещено!».

4. Детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей.

5. Детям нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании.

6. Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Необходимо выждать 30-45 минут.

8. Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в глубоких местах.

9. Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнакомых местах.

11. Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого возвышений.

12. Категорически запрещается играть на воде игры, во время которых нужно топить других.

13. Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – перепуганный человек может случайно нанести травму ныряющему шутнику.

14. В жаркие солнечные дни необходимо купаться в головных уборах.

15. Нельзя купаться в шторм и при большой волне.

16. Нельзя плавать на поврежденных плавсредствах (матрасах, кругах и др.)

17. Нельзя заплывать на плавсредствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плавсредствах при сильной волне и в шторм.

19. После купания нужно хорошо вытереться полотенцем и промокнуть уши.

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