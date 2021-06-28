Торгует пивом и продуктами: что известно о бизнесмене, расстрелявшем в Пермском крае семью

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В поселке Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края местный предприниматель расстрелял всю семью на глазах ребенка.

В воскресенье, 27 июня, на речку Койва пришла семья - мама Людмила, папа Николай, их 11-летняя дочь Света, а также сестра женщины Вероника. Позже туда приехал бывший муж Вероники. Он стал просить бывшую супругу вернуться к нему, но она отказалась с ним разговаривать.

В полночь он вернулся к реке, уже с ружьем. И открыл огонь по участникам пикника. Все взрослые были убиты. Стрелявший не пожалел даже ребенка и выстрелил в девочку. Ее с ранением плеча госпитализировали.

Сам он пришел домой только под утро, где его и задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Сейчас следственная бригада работает на месте преступления.

Подозреваемый в убийстве Сергей Ш. владеет в Бисере киоском – торгует продуктами и спиртным. По местным меркам в поселке, где проживают четыре сотни местных жителей и трудно найти работу, он считается человеком состоятельным.

Предприниматель был заядлым охотником. Он владел двумя зарегистрированными охотничьими ружьями – комбинированным карабином «ИЖ-94» с двумя стволами и самозарядным нарезным карабином «ВЕПРЬ – ВПО 123» калибра 7,62, созданным на основе ручного пулемёта Калашникова. Его пуля отличается высокой пробивной способностью при охоте на крупного зверя.

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