В автомобиле, утонувшем 7 лет назад, в Пермском крае обнаружены останки людей

Машину подняли со дна реки, в ней обнаружены человеческие останки. Фото: Борис Меркушев

Дайверам удалось осуществить задуманное, сегодня днем, 9 июня, они прикрепили тросы и специальные водные парашюты к автомобилю и подняли его на поверхность. Машину буксировали на лодке и максимально приблизили к берегу. Затем, трактор вытащил машину из воды на берег. Здесь их уже ждали родственники погибшей девушки и местные жители.

Напомним, машина супружеской пары затонула в Каме в Оханском районе в 2014 году. Только сейчас появилась возможность поднять ее и доставить на берег.

- По предварительной информации, останки мужчины находятся на переднем сидении, останки женщины сзади, - рассказал источник «КП». Сидение, на котором она сидела, видимо, сгнило и останки провалились

Сейчас на месте ждут следователей и экспертов из Перми. Они проведут осмотр машины и извлекут останки погибших.

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