"Без карманных денег и личного водителя". 15 июня в Перми начнутся съемки фильма про Ивана Семенова

В фильме 1966 года Ивана Семенова сыграл Владимир Воробей. Фото: кадр из фильма

15 июня в пермской школе начнутся съемки детского полнометражного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова», основанного на повести пермского писателя Льва Давыдычева. Режиссер - Антон Богданов.

- Фильм Антона Богданова – это история о пятикласснике, ребенке из состоятельной семьи, манипуляторе, фантазёре и неутомимом мечтателе Иване Семёнове, которого общество считает лодырем и разгильдяем, - рассказали в Пермской кинокомиссии. - В качестве воспитательной меры родители переводят Ивана из элитной гимназии в обычную районную школу в надежде на то, что он станет прилежным учеником. А заодно и лишают всех статусных благ, карманных денег и личного водителя. Иван остается один на один со всеми неприятностями. И только тут осознает, что проблемы в его жизни создает не школа, а его собственная лень и безалаберность. Благодаря своей неудержимой фантазии Иван все исправляет, налаживает отношения и вновь завоевывает доверие одноклассников. И когда родители предлагают Ивану вернуться в элитную гимназию, он принимает первое самостоятельное решение в жизни остаться в обычной школе среди друзей.

Основные съемки пройдут в школе №45, технопарке Morion Digital, театре оперы и балета им. П.И. Чайковского, а также на центральных улицах Перми. В съемках примут участие и пермские школьники.