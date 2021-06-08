Арсений Воронцов пропал в ночь на 23 февраля.

«Мы все еще ищем Арсения». Родственники пропавшего мужчины готовы заплатить за информацию о нем

Он пропал больше трех месяцев назад

В Перми родственники и друзья пропавшего 29-летнего Арсения Воронцова продолжают его поиски. Мужчина пропал в ночь на 23 февраля. С тех пор его никто не видел.

- Надеемся и ждем информацию, - говорит Мария Воронцова, жена Арсения. - Возможно вы видели обросшего, с бородой, грязного похожего парня, может бомжует, память потерял. Для нас важна любая информация, за достоверные данные мы гарантируем вознаграждение.

Напомним, в день исчезновения Арсений отдыхал на своей даче в микрорайоне Ширяиха, куда пригласил четверых своих друзей. После этого вечера Арсения больше не видели.

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