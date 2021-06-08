В Пермском крае похоронили Анастасию Пыхтееву, убитую во время турпохода в Свердловской области

Анастасии Пыхтеевой было всего 35 лет. Фото: личная страница ВКонтакте.

В Перми 7 июня родственники и друзья простились с Анастасией Пыхтеевой. Церемония прошла в церкви на улице Старцева, похоронили Анастасию в селе Бершеть рядом с могилой бабушки.

Волонтеры поискового отряда ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» принимали участие в поисках девушки в природном парке «Оленьи ручьи» на реке Серга. Они говорят, что надежда на лучшее теплилась до задержания подозреваемых, но после допроса выяснилось, что Настя стала жертвой преступников в первую ночь своего путешествия.

«Отряд соболезнует родным и близким Анастасии и благодарит всех, кто принимал участие в ее поисках», - пишут на своей странице в социальной сети волонтеры.

Напомним, в конце мая 35-летняя Анастасия Пыхтеева из Перми отправилась на своей иномарке в сторону города Михайловска Свердловской области. Однако 29 мая ее брошенный автомобиль Renault Sandero заметили на берегу водохранилища местные жители. Самой туристки не было несколько дней. Следователи возбудили уголовное дело и начали прочесывать реку в поисках туристки.

Полицейские заметили дым на берегу. Сидевшие у костра Алексей Еремеев и его 25-летняя подруга Ольга Васева вели себя вызывающе, а при задержании пытались оказать сопротивление. У них были обнаружены вещи Анастасии, в том числе ее мобильник и банковскую карту. В полиции они признались в убийстве пермской туристки.

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